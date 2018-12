Tsunami-Warnung

Schweres Erdbeben vor russischer Halbinsel

20.12.2018, 18:37 Uhr | law

Starkes Erdbeben im Meer vor der russischen Halbinsel Kamtschatka. Behörden haben auch eine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Östlich der russischen Halbinsel Kamtschatka hat sich am Donnerstag um 18.01 Uhr deutscher Zeit ein heftiges Erdbeben ereignet. In ersten Meldungen von Erdbebendiensten war zunächst von Stärke 7,8 die Rede, kurz danach wurde es auf Werte um 7,3 korrigiert. In der Folge kam es auch zu stärkeren Nachbeben.



Die Gegend ist dünn besiedelt, Angaben über Opfer oder Schäden gibt es noch nicht. Vom Pacific Tsunami Warning Center wurde für die Küsten von Kamtschatka eine vorläufige Tsunami-Warnung herausgegeben. Ein Meter hohe Wellen wurden erwartet, die je nach örtlichen Verhältnissen auch etwas größer sein könnten.