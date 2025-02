Trump will Englisch offenbar zur offiziellen US-Sprache machen

Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident will offenbar ein neues Dekret erlassen. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago-images-bilder)

Eine offizielle Landessprache haben die USA bisher nicht. Aber Englisch ist die Sprache, die dort am meisten gesprochen wird. US-Präsident Trump will sie nun zur Amtssprache machen.

US-Präsident Donald Trump will US-Medien zufolge Englisch per Dekret zur offiziellen Sprache der Vereinigten Staaten erklären. Die Verordnung stelle es Behörden frei, ausschließlich auf Englisch oder noch in anderen Sprachen zu kommunizieren, zitierten etwa das "Wall Street Journal" und der Sender CNBC aus einem entsprechenden Merkblatt des Weißen Hauses.