Bevor die Vorwahlen in den USA in Gang kommen, hat Trump seine Gegner erledigt. Mit Unterwerfungsgesten und DeSantis' Hilfe stellt er in New Hampshire auch noch Nikki Haley bloß.

Bastian Brauns berichtet aus New Hampshire

Donald Trump betritt die Bühne im Opernhaus von Rochester und zum ersten Mal seit Monaten nennt er Ron DeSantis bei seinem richtigen Namen. In Reden, Interviews und Social-Media-Beiträgen hatte er den Gouverneur von Florida konsequent nur noch als Ron DeSanctimonious, den Scheinheiligen, bezeichnet. Der Grund: Er wagte es, ihn herauszufordern. Noch am Vorabend machte sich Trump in einer großen Halle in Manchester vor 10.000 Anhängern darüber lustig, dass DeSantis Stöckelschuhe tragen würde, um größer zu wirken.

"Bevor wir heute Abend beginnen, möchte ich gerne etwas Zeit darauf verwenden, um Ron DeSantis zu gratulieren", beginnt Trump. Der Gouverneur von Florida sei wirklich ein "ganz ausgezeichneter Mensch" und habe einen "großartigen Wahlkampf" gemacht. Keine Buhrufe, wie sonst bei diesen Veranstaltungen, wenn DeSantis' Name erklingt. Trumps Anhänger stoßen hier in New Hampshire jetzt Jubelschreie aus. Denn ihr bislang größter Gegner hat aufgegeben.

Trump denkt längst an die Wahlen im November

Mit Ron DeSantis' erklärtem Rückzug aus dem Kandidatenrennen der Republikaner ist Donald Trump der Sieg schon nach der ersten Vorwahl von Iowa kaum noch zu nehmen. Während sich die letzte verbliebene Kandidatin Nikki Haley in New Hampshire mit Auftritten in Highschools und Gaststätten noch abmüht, sammelt Trump bereits mit jedem Tag seine Truppen für den "letzten Kampf" im November.

"Er unterstützt mich", sagt Donald Trump auf der Bühne Rochester über Ron DeSantis und setzt ein zufrieden wirkendes Gesicht auf. Ron DeSantis hatte vergangene Woche in Iowa nur einen desolaten zweiten Platz erreicht. Jetzt waren seine entscheidenden Spender offenkundig nicht mehr bereit, die bislang schon mehr als 150 Millionen Dollar verschlingende Kampagne weiter zu finanzieren. Sie haben DeSantis den Stecker gezogen. In Trump werden sie einen vielversprechenderen Empfänger für ihre Ziele finden.

Donald Trump kennt dieses Prozedere inzwischen. Wie Dominosteine fallen die anderen Kandidaten der Reihe nach um. Dann kann er mit ihnen machen, was er will. Denn auch sie wollen unter ihm als Präsidenten noch etwas werden oder zumindest von seiner Gunst profitieren.

Für Loyalität ist es bei Trump nie zu spät

Vor der Wahl in Iowa gab bereits Doug Burgum auf, der Gouverneur aus North Dakota. Trump holte ihn dafür in dem Städtchen Indianola auf die Bühne. "Als Geschäftsmann und als Gouverneur habe er gesehen, was Donald Trump für einen Unterschied machen kann", sagte Burgum. Neben ihm steht Trump und nickt. Mit ihm als Präsidenten hätten die Bundesstaaten im Mittleren Westen einen Freund und Partner im Weißen Haus, so Burgum. So schnell wurde aus Trumps Gegner Trumps Wahlkampfhelfer.

Dieses sogenannte "Endorsement", also die Unterstützung auch durch bisherige Gegner, gehört zum Wesen amerikanischer Vorwahlkämpfe. Die Kandidaten der Republikaner legen sogar einen schriftlichen Schwur ab, den "Republican loyalty pledge". Mit ihm versprechen sie, sich am Ende der Vorwahlen hinter den Sieger zu stellen, um ihn oder sie im Kampf gegen die Demokraten zu unterstützen.