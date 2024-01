Videotranskript lesen

Für Donald Trump laufen die Dinge derzeit nach Plan. Seine Herausforderer um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner ziehen sich nach und nach zurück. Aller Voraussicht nach wird Trump erneut gegen den Demokraten Joe Biden antreten. Sein Narrativ von der gestohlenen Wahl 2020 verfängt bei seinen Anhängern noch immer. Eine erneute Niederlage könnte drastische Konsequenzen haben, befürchtet diese Trump-Wählerin.



"Ich glaube, dann kommt es zu einer Revolte, um ehrlich zu sein. Viele Amerikaner sind ziemlich wütend, dass die vorherige Wahl gekapert oder gestohlen wurde. Wenn das noch mal passiert … Es sind so viele Menschen, die diesen Präsidenten wollen. Und wenn das noch mal passiert, befürchte ich, dass einige Leute wirklich durchdrehen."



Nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 stürmten wütende Trump-Anhänger das Kapitol und verlangten ein anderes Ergebnis. Das Trump-Lager zog mehrfach vor Gericht, alle Prozesse über eine Manipulation der Wahl gingen allerdings verloren. Zahlreiche Anhänger Trumps glauben jedoch noch immer eher wilden Verschwörungstheorien als den Urteilen der Gerichte.



"Wir müssen diese Wahlmaschinen loswerden. Das ist das Problem. Seit wir die benutzen und nicht mehr per Hand auszählen – was ich in meiner Stadt seit vielen, vielen Jahren gemacht habe –, muss plötzlich niemand mehr zählen. Aber so bekommt man nicht das wahre Ergebnis. Ich glaube wirklich, dass wir das nicht mehr bekommen."



Zoe Fimbel ist überzeugt, dass das Leben in den USA unter Präsident Joe Biden deutlich schlechter geworden ist. Das Land sei zerrissen, das Militär zu schwach, die Preise zu hoch. Sie bete für einen Sieg von Donald Trump, auch aufgrund der Konsequenzen, die eine Niederlage haben könnte.