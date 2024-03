Aktualisiert am 10.03.2024 - 18:35 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2024 - 18:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erst in der vergangenen Woche musste der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine Kaution von mehr als 90 Millionen Dollar bei einem New Yorker Gericht hinterlegen, weil er in einem Prozess gegen die US-Autorin E. Jean Carroll schuldig gesprochen wurde. Nun könnte sie erneut gegen Trump vorgehen.