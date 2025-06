Deutschland wird kalt erwischt

Israel spielt mit dem Feuer: Trumps Missmut

Das iranische Nuklearprogramm sei "eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel", sagt Wadephul am Freitagmorgen in Kairo. Israel habe daher das Recht zur Selbstverteidigung und "das darf es ausüben", bekräftigt der Außenminister. Es gebe "keinen anderen Staat in der Region, der so klar wie der Iran es sich zur Staatsaufgabe macht, Israel als Entität zu vernichten und damit den Jüdinnen und Juden den Staat zu nehmen, in dem sie leben können", ergänzt Wadephul.