Was dem US-Senator Alex Padilla in Los Angeles geschah, ist ein Skandal. Wer in Trumps Amerika Fragen stellt, wird buchstäblich niedergerungen.

Bastian Brauns berichtet aus Los Angeles

Der Totalitarismus rückt in Trumps Amerika jeden Tag näher. Solche Thesen wirkten lange wie überzogene Warnungen. Es waren rhetorische Spitzen der Demokraten im seit Jahren aufgeheizten Meinungskampf eines tief gespaltenen Landes. Zu Recht treten einige angesichts solcher Anschuldigungen auch wiederholt auf die Bremse. Düstere Szenarien wie gar ein Bürgerkrieg sollten nicht unvorsichtig herbeigeredet werden.

Aber was sich am Donnerstag in Los Angeles zugetragen hat, sollte nicht relativiert werden. Wenn die Vereinigten Staaten sich weiter in diese Richtung entwickeln, stehen sie bald am Abgrund ihrer demokratischen Ordnung. Viele erkennen das nachvollziehbarerweise erst, wenn es sie selbst betrifft. Jetzt aber betrifft das Muster der Unterdrückung sogar höchste Repräsentanten des Staates und nicht nur Migranten ohne gültige Papiere, deren Schicksal allzu oft ignoriert wurde.

Der Vorfall hat historische Tragweite, auch wenn er klein erscheinen mag: Der demokratische US-Senator Alex Padilla wurde bei einer Pressekonferenz der Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, brutal von FBI-Beamten zu Boden gerissen und in Handschellen gelegt. Der Grund: Er wollte ihr eine Frage stellen und unterbrach Kristi Noem. Aber er veranstaltete keinen Aufruhr, startete keinen Angriff und stellte keine Bedrohung dar.

Auch wenn Trumps Ministerin, die sich in diesen Tagen nur zu gern uniformiert im Militär-Look in Szene setzt, Gegenteiliges behauptet: Padilla stellte sich, klar und deutlich, mit seinem Namen und als Senator vor. Dennoch wurde er, wie Videoaufnahmen belegen, direkt im Anschluss zu Boden gedrückt. Ein Senator der Vereinigten Staaten. Öffentlich. Vor laufender Kamera. Hätte es Zweifel an seiner Identität gegeben, wie Noem suggeriert, hätte man ihn schlicht nach seinem Ausweis fragen können.

Ein Vorfall wie in einer "Bananenrepublik"

Es ist ein symbolischer Moment, der für das steht, was derzeit im ganzen Land geschieht: Trump und seine Regierungsmitglieder offenbaren einen autoritären Machtanspruch, der keine kritischen Stimmen duldet. Egal, ob auf den Straßen von Los Angeles oder im offiziellen politischen Raum. Senatoren haben in den USA ganz besondere Rechte. Sie dürfen etwa bestimmte Prozesse, wie die aktuellen Abschiebungen, vor Ort beobachten und bekommen Zugang, wo andere keinen bekommen.

Wie folgenlos die US-Regierung anscheinend vorgehen kann, zeigt sich auch in den Reaktionen von Padillas republikanischen Amtskollegen an der Ostküste in Washington. Sie reichen von Schweigen über Zustimmung bis zu Spott. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, immerhin der drittmächtigste Mann im Staat, bezeichnete das Verhalten des Senators als "vollkommen unangemessen" und forderte sogar disziplinarische Maßnahmen gegen Padilla im Senat.