Aktualisiert am 26.04.2024 - 11:47 Uhr

Aktualisiert am 26.04.2024 - 11:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump hat sich scharf zu den Pro-Palästina-Demos geäußert. Diese seien schlimmer als der Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville, bei dem eine Frau starb.

Die zunehmenden pro-palästinensischen Proteste an US-Universitäten spielen immer mehr in den Wahlkampf ums Weiße Haus hinein. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump übte schwere Kritik an den Demonstrationen, die überwiegend friedlich verliefen, teils aber auch von Zusammenstößen zwischen Studierenden und der Polizei sowie Dutzenden Festnahmen begleitet werden.