Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete der Linken, ist laut eigenen Aussagen auf einer Zugfahrt von Fußballfans sexuell belästigt, rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen worden. Das teilte die Politikerin öffentlich auf Instagram mit. Sie befand sich laut Post in einem Zug nach Stuttgart , in dem viele männliche Anhänger des VfB Stuttgart unterwegs gewesen sein sollen.

Abgeordnete fordert Reaktion aus der Politik

Akbulut kritisierte in ihrem Post die derzeitige Migrationsdebatte scharf. "Eine aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung, in der Migration als das Übel aller Dinge dargestellt wird, macht solche Angriffe auf Menschen mit Migrationsgeschichte erst möglich", schreibt die Abgeordnete. Zudem fordert sie einen gemäßigten Tonfall in der Diskussion und richtet ihren Appell insbesondere an die Union.