Aktualisiert am 30.05.2024 - 03:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Tech-Unternehmer Elon Musk könnte politischen Einfluss im Oval Office nehmen. Zwischen ihm und Donald Trump bahnt sich eine überraschende Allianz an.

Elon Musk gilt als einer der einflussreichsten Unternehmer unserer Zeit. Und wie das "Wall Street Journal" nun berichtet, könnte der Tesla- und SpaceX-Gründer bald noch mehr an Macht gewinnen – als möglicher Berater im Weißen Haus unter Donald Trump .

Im März trafen die beiden sich dem Bericht zufolge zu einem Gespräch auf dem Anwesen des Milliardärs Nelson Peltz in Florida . Auch die "New York Times" hatte von dem Treffen berichtet.

Peltz, ein Investor und Freund von Musk, spielt dem Bericht zufolge als Vermittler eine bedeutende Rolle: Während die auf sein Anwesen geladenen Gäste – eine Reihe von reichen und einflussreichen Amerikanern – am Sonntagmorgen ein vom Hauspersonal serviertes Frühstück aus Eiern, Speck und frischem Obst genossen, hätten Peltz, Trump und Musk sich zurückgezogen. Sie sprachen über die Wahlen im November und kritisierten die Politik von US-Präsident Joe Biden , heißt es im "Wall Street Journal".

Musk könnte demnach Einfluss auf die Politik in Bezug auf Grenzsicherheit und Wirtschaft nehmen – Themen, zu denen der Unternehmer sich in der Vergangenheit schon öffentlich geäußert hat. Erst im März schrieb er zum Thema Immigration eine Nachricht auf der Plattform X: "Amerika wird fallen, wenn es versucht, die Welt aufzunehmen."

Überraschende Allianz

Kontroversen beim Social-Media-Unternehmen X, verbale Fehltritte und bahnbrechende Geschäftsideen: Musk ist ein umstrittener Charakter. Der 52-Jährige gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Neben Tesla , Twitter und dem Raumfahrtunternehmen Space X führt er auch das Start-Up Neuralink, das es ermöglichen will, das menschliche Gehirn über eine Schnittstelle mit Computern zu verbinden. Hier lesen Sie ein Interview mit Musk-Biograf Walter Isaacson.

Die Allianz zwischen Musk und Trump kommt überraschend, denn die beiden hatten eine Zeit lang ein eher frostiges Verhältnis. Noch vor zwei Jahren beschimpften sie sich öffentlich. Bei einer Kundgebung im Jahr 2022 bezeichnete Trump Musk als "einen weiteren Bullshit-Künstler". Musk schrieb einst in den sozialen Netzwerken, dass Trump "seinen Hut an den Nagel hängen und in den Sonnenuntergang segeln" solle.