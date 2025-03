Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump setzte Selenskyj so unter Druck, dass er einlenken musste. Mit den ukrainischen Zugeständnissen steht nun aber die US-Regierung vor einer Bewährungsprobe: Ist der "Friedensplan" mit Putin tragfähig – oder drohen weitere Forderungen?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die Amerikaner hatten in den vergangenen Tagen alle Geschütze aufgefahren. Nach dem Eklat im Weißen Haus vom Freitag reichten die Reaktionen der Trump-Regierung von Forderungen, Wolodymyr Selenskyj müsse sich entschuldigen, über Rücktrittsforderungen an den ukrainischen Präsidenten bis zu dem am Montag verkündeten Stopp aller US-Militärhilfen. Besonders dieser letzte Schritt machte Selenskyj und den verbündeten Staaten unmissverständlich klar: Wenn ihr unsere Kernbedingung nicht akzeptiert, dann gehen in Kiew buchstäblich die Lichter aus.

Denn trotz der finanziellen und militärischen Bemühungen der Europäer wäre es nicht möglich gewesen, die USA quantitativ und vor allem qualitativ zu ersetzen. Bestimmte Waffengruppen und die dazugehörige Munition sowie das technische Wissen können nur die USA bereitstellen. Hinzu kommen Transportflugzeuge, Logistikketten, Geheimdienstinformationen oder das satellitengesteuerte Internet-System Starlink – kurz: Die gesamte Koordination des Widerstands gegen Russland liegt im Kern bei den USA. Ersetzbar wäre das vielleicht in ferner Zukunft, aber nicht über Nacht.

Trumps erste Kernforderung ist erfüllt

Die Kernforderung der Trump-Regierung war und ist nach wie vor: Wolodymyr Selenskyj muss sich "friedensbereit" zeigen und nach der Lesart Washingtons heißt das, im ersten Schritt den ausgehandelten Rohstoff-Vertrag unterzeichnen – ohne weitere Bedingungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und auch der ukrainische Präsident hatten bei ihren Besuchen im Weißen Haus vergangene Woche bis zum Schluss versucht, von den Amerikanern konkrete, also militärische Sicherheitsgarantien zu bekommen.

Diese Forderung, die ein Grund für die Eskalation im Weißen Haus vom Freitag war, ist nun vom Tisch. In einer ausführlichen öffentlichen Nachricht auf der sozialen Plattform X legte Selenskyj dar: "Was das Abkommen über Mineralien und Sicherheit betrifft, so ist die Ukraine bereit, es jederzeit und in jedem geeigneten Format zu unterzeichnen. Wir betrachten dieses Abkommen als einen Schritt hin zu mehr Sicherheit und soliden Sicherheitsgarantien, und ich hoffe sehr, dass es effektiv funktionieren wird."

Der ukrainische Präsident hält damit zwar seinen Wunsch aufrecht, doch noch, aber eben in einem späteren Schritt, amerikanische Sicherheitsgarantien zu bekommen. Er sieht es aber nicht mehr als Voraussetzung an. Damit könnte die Trump-Regierung nun zufrieden sein. Erste Äußerungen, insbesondere von dem in den Ukraine-Verhandlungen stark involvierten republikanischen Senator Lindsey Graham, sprechen dafür. Nachdem er noch vor Tagen einen Rücktritt Selenskyjs für nahezu unausweichlich hielt, kommentierte er den neuen Vorstoß des ukrainischen Präsidenten nun mit einem erhobenen Daumen und den Worten: "Bessere Tage liegen vor uns."

Not-Diplomatie auf allen Ebenen

Wie ist es dazu gekommen? Viele Gespräche wurden zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten geführt. Aber auch zwischen Kiew, den europäischen Hauptstädten und Washington gab es in den vergangenen Tagen unentwegte Kontakte. Eines der wichtigsten Gespräche dürfte dabei zwischen dem republikanischen US-Kongressabgeordneten Brian Fitzpatrick und dem Stabschef Selenskyjs, Andriy Yermak, stattgefunden haben.