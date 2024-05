Die Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump in einem Schweigegeld-Prozess sorgt für höchst unterschiedliche Reaktionen im politischen Amerika: Das Wahlkampfteam seines Konkurrenten Joe Biden bezeichnet Trump als "verurteilten Straftäter". "Wir haben heute in New York gesehen, dass niemand über dem Gesetz steht. Trump hat immer fälschlicherweise geglaubt, dass er nie mit Konsequenzen rechnen muss, wenn er das Gesetz zu seinem persönlichen Vorteil bricht", heißt es in einer Mitteilung aus dem Team des amtierenden US-Präsidenten.