Nach dem Schweigegeld-Urteil gegen Donald Trump , in dem der ehemalige US-Präsident 34 Mal schuldig gesprochen wurde, rufen Anhänger offen zur Gewalt auf. Im Fokus stehen dabei die Mitglieder der Jury. In mehreren Internetforen, die auch schon beim Kapitolsturm im Januar 2021 genutzt wurden, hat es Drohungen gegen die Jury-Mitglieder gegeben.

"Wir müssen jeden Geschworenen identifizieren. Dann machen wir sie unglücklich. Vielleicht sogar selbstmordgefährdet", zitiert der US-Sender NBC News aus der Webseite "The Donald". In anderen Beiträgen wurde dazu aufgefordert, die Namen der Juroren herauszufinden und öffentlich zu machen – sogenanntes Doxxing. "Ich hoffe, dass jeder Juror gedoxxed wird und sie für ihre Taten bezahlen", schrieb ein anderer Nutzer am Donnerstag auf Trumps Plattform Truth Social. "Möge Gott sie erschlagen. Das werden wir am 5. November tun, und sie werden dafür bezahlen!", stand in einem Beitrag auf Trumps Netzwerk Truth Social zu lesen.

Richter Juan Merchan, der am 11. Juli das Strafmaß gegen Trump verkünden will, wird sogar mit dem Tode bedroht. "Jemand in New York, der nichts zu verlieren hat, muss sich um Merchan kümmern", schrieb ein Kommentator auf der Plattform "Patriots.Win", berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. "Es ist an der Zeit, ein paar Linke abzusägen", heißt es in einem anderen Beitrag. "Das lässt sich nicht durch Wahlen regeln".