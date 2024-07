"Meine Damen und Herren, Präsident Putin." Mit diesem Satz hat der US-Präsident Joe Biden beim Abschluss des Nato-Gipfels in Washington viele schockiert. Eine Verwechslung, wie sie schlimmer kaum sein kann. Denn eigentlich meinte der Staatschef den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und nicht den russischen Machthaber Wladimir Putin .

Etwas später verwechselt er dann auch noch seine Vizepräsidentin Kamala Harris mit seinem Herausforderer Donald Trump . Gleich zwei auffällige Schnitzer an einem Tag – und ausgerechnet in einem politischen Klima, das die Fähigkeiten des US-Präsidenten infrage stellt.

Immer mehr Demokraten äußerten sich jüngst skeptisch, ob Biden noch der richtige Kandidat sei – und forderten ihn teils zum Rückzug seiner Kandidatur auf. Doch er will bleiben. Aktuell ist das die Parteilinie, an die sich auch seine Vizepräsidentin Harris hält. Sie nannte ihn am Donnerstag einen "Kämpfer". Doch welche Möglichkeiten gäbe es überhaupt, Biden von der Kandidatur abzuhalten, auch wenn er weiter nicht ans Aufhören denkt?