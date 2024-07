Vater des Schützen äußert sich

10.43 Uhr: Der Vater des Schützen Thomas Matthew Crooks hat sich in einem kurzen Gespräch mit CNN zur Tat geäußert. Matthew Crooks erklärte, er versuche aktuell herauszufinden, "was zum Teufel los ist", würde aber "warten, bis ich mit den Behörden gesprochen habe", bevor er mehr über seinen Sohn sagen werde.

Scholz: Anschlag auf Trump verabscheuungswürdig

Täter ist identifiziert

Trump in New Jersey gelandet

7.57 Uhr: Ex-US-Präsident Donald Trump ist in New Jersey bei New York gelandet. Sein Wahlkampfteam veröffentlicht ein Video auf der Plattform X, das ihn beim Verlassen seines Flugzeugs zeigt.

Kommentar: Ein Anschlag auf die Demokratie

Trump will an Parteitag der Republikaner teilnehmen

6.47 Uhr: Trotz der Schüsse auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung will der frühere US-Präsident an dem am Montag beginnenden Nominierungsparteitag der Republikaner teilnehmen. Trump freue sich darauf, "Sie alle in Milwaukee zu sehen", teilt sein Wahlkampfteam mit. In der Stadt im Bundesstaat Wisconsin soll Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt werden.