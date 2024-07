Der Schock sitzt weiter tief: Auch am Tag nach dem gescheiterten Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump sind viele Fragen offen. Trump war bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania am Samstagabend von einer Kugel am Ohr getroffen worden. Der Angreifer wurde von den Sicherheitsbeamten erschossen, ein Zuschauer kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Vorbereitung der Veranstaltung

Umittelbar nach den Schüssen

Als die Schüsse fielen, sollen die Personenschützer mit einer eher ungewöhnlichen Taktik reagiert haben. Roschinski beschreibt, dass im Falle eines Angriffs in der Regel nach dem Prinzip "Getting off the X" gehandelt wird. Gemeint ist damit, dass die Schutzperson in der Regel sofort aus dem Bereich gebracht werden sollte, in dem der Angriff stattfand – zur Not auch gegen ihren Willen und mit dem Einsatz von Gewalt. Dadurch soll verhindert werden, dass Attentäter die Möglichkeit haben, weitere Angriffe auf die Schutzperson durchzuführen.