Die Nato rüstet sich. Militärisches Gerät muss aus dem In- und Ausland seinen Weg zu Übungen finden – oder im Ernstfall gen Osten verlegt werden. Aufgrund seiner geografischen Lage kommt Deutschland bei der militärischen Mobilität der Nato eine wichtige Rolle zu. Doch es gibt ein Problem: Die Infrastruktur in Deutschland ist veraltet. Gefährdet das die Sicherheit Europas? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zum "Panzerdrehkreuz Deutschland".

Warum ist Deutschland so wichtig für die Mobilität der Nato?

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 ist diese Rolle als Transitland noch wichtiger geworden: Im Verteidigungs- oder Bündnisfall plant die Nato, große Truppenverbände an ihre Ostflanke zu verlegen – etwa ins Baltikum, nach Finnland oder nach Rumänien . Der Transport soll per Straße, Schiene, See- und Luftweg erfolgen. Auf dem Landweg müssen diese Einheiten Deutschland passieren und entsprechend logistisch unterstützt werden.

Diese Pflicht zur Unterstützung verbündeter Truppen ist per Nato-Truppenstatut im sogenannten Host Nation Support (HNS) geregelt. Als Mitgliedsland im Militärbündnis ist Deutschland demnach verpflichtet, alliierte Streitkräfte während ihres Transits oder Aufenthalts in der Bundesrepublik zu unterstützen – durch die Versorgung mit Kraftstoff und Verpflegung, durch militärische Begleitung sowie weitere Sicherheitsleistungen.

Innerhalb der Nato ist das Joint Support and Enabling Command (JSEC) für Truppen- und Materialtransporte zuständig. In dieser Rolle stellte JSEC Anforderungen an die Bundesrepublik, die in den "Operationsplan Deutschland" eingeflossen sind. Der geheime Plan soll seit Ende März fertiggestellt sein. JSEC bezeichnet den Plan auf Anfrage von t-online als "sehr wertvollen Beitrag für die Gesamtverteidigung der Nato".