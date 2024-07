Ein Bild von Doug Mills, einem Fotografen der New York Times , könnte den Weg einer Kugel zeigen, die beim Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump neben seinem Kopf vorbeiflog – wohl die, die Sekundenbruchteile zuvor den Ex-Präsidenten am Ohr traf. Michael Harrigan, ein ehemaliger F.B.I.-Agent, bestätigt der New York Times, dass das Bild die Luftverdrängung durch ein Projektil darstellen könnte.

Experte: Foto ist "ein Volltreffer"

Die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel in einem Foto zu erfassen, wird durch die Verschlusszeit der Kamera und die Geschwindigkeit des Projektils bestimmt. Normalerweise werden für solche Aufnahmen spezielle Hochgeschwindigkeitskameras verwendet, die im regulären Fotojournalismus nicht üblich sind. "Eine Kugel auf einer seitlichen Flugbahn in einem Foto festzuhalten, ist ein Volltreffer", erklärt der Experte.

Michael Harrigan, der in seiner letzten FBI-Tätigkeit die Waffenausbildung leitete und jetzt als Berater in der Waffenindustrie arbeitet, zeigte sich beeindruckt von der Aufnahme. "Wenn das Foto nicht den Weg der Kugel durch die Luft zeigt, weiß ich nicht, was es sonst zeigen könnte", so Harrigan.