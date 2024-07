Am Rande des Parteitags der Republikaner in Milwaukee ist es schon am ersten Tag zu mehreren Zwischenfällen gekommen. So nahm die Polizei am Montag einen Mann in der Nähe des Fiserv Forums fest, der mit einer Ski-Maske und einem Militär-Rucksack bekleidet war. Als die Beamten die verdächtige Person durchsuchten, fanden sie ein Sturmgewehr des Typs AK-47 sowie ein volles Magazin bei dem Mann.