Andrea Tandler kassierte mit einem Partner rund 48 Millionen Euro für die Vermittlung des Masken-Deals. Laut Bericht hatte sie Spahn persönlich kontaktiert. Weil die Provisionen nicht versteuert wurden, war sie in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen ist sie in Revision gegangen, eine Entscheidung steht noch aus.

Spahn weist Kritik zurück

Heftige Vorhaltungen von den Grünen

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen urteilte kritischer. In einer Stellungnahme, die auch t-online vorliegt, erhob er schwere Vorwürfe und erklärte: "Die Enthüllung zeigt schwarz auf weiß: Jens Spahn hat gelogen." Dahmen weiter: "Pandemie war in ganz Europa. Allen fehlten Masken. Aber nirgendwo sonst wurden in einem so beispiellosen Ausmaß Milliarden an Steuergeld verschleudert."