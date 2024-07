Wie wird entschieden, wer Präsidentschaftskandidat wird?

Denn die Delegierten eines Bundesstaates müssen für denjenigen Kandidaten abstimmen, der in ihrem Bundesstaat die meisten Stimmen erhalten hat. Wäre Joe Biden also noch im Rennen, wäre er als Kandidat nominiert worden.

Wer könnte auf Biden folgen?

Kann Biden Harris als Nachfolgerin bestimmen?

Zum einen könnte er die nicht genutzten Wahlkampfspenden an die Spender zurücküberweisen, in der Hoffnung, dass diese das Geld dann an den neuen Präsidentschaftskandidaten spenden. Die andere Möglichkeit wäre, seine Wahlkampfspenden an die Demokratische Partei zu übergeben, welche dann den Wahlkampf des neuen Kandidaten finanzieren könnte.