US-Wahl US-Präsident Biden zieht Kandidatur zurück Von t-online , dd Aktualisiert am 21.07.2024 - 20:36 Uhr US-Präsident Joe Biden: Der 81-Jährige verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Joe Biden tritt nicht gegen Donald Trump an. Das hat der US-Präsident am Sonntag mitgeteilt.

US-Präsident Joe Biden möchte sich laut einem Beitrag auf der Plattform X nicht um eine weitere Amtszeit bewerben. Neben der Nachricht auf seinem persönlichen X-Account, den er für den Wahlkampf nutzt, gab es zunächst keine weitere offizielle Stellungnahme über einen anderen Kanal.

"Es war die größte Ehre meines Lebens, Ihnen als Ihr Präsident zu dienen", schrieb Biden in einem Brief an die amerikanische Bevölkerung, der am Sonntag auf seinem X-Account veröffentlicht wurde. "Und obwohl es eigentlich meine Absicht war, eine Wiederwahl anzustreben, bin ich überzeugt, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, meine Kandidatur zurückzuziehen und mich ganz darauf zu konzentrieren, meine Pflichten als Präsident für den Rest meiner Amtszeit zu erfüllen."

Er werde "später in der Woche" in einer Rede an die Nation detailliert über seine Entscheidung sprechen.

Für den Moment aber wolle er seine "tiefste Dankbarkeit an alle, die so hart für meine Wiederwahl gearbeitet haben", ausdrücken. Und weiter: "Ich möchte auch Vizepräsidentin Kamala Harris dafür danken, dass sie eine außerordentliche Partnerin bei dieser Arbeit war. Und lassen Sie mich aus tiefstem Herzen meine Wertschätzung für die amerikanischen Bürger ausdrücken für den Glauben und das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben. Ich glaube heute daran, woran ich schon immer geglaubt habe: Dass es nichts gibt, das Amerika nicht schaffen kann – wenn wir es zusammen tun. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind."