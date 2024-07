Joe Biden steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaft aus. Kamala Harris ist die logische Alternative. Was spricht für die Vizepräsidentin – und was gegen sie?

Das Alter

Die Kriegskasse

Die Umfragen

Harris blieb in den ersten drei Jahren als Bidens Vizepräsidentin eher blass – wobei auch Biden wenig dafür tat, seine Stellvertreterin als Nachfolgerin aufzubauen. Umso erstaunlicher ist, dass sie seit Wochen in Umfragen gegen Trump besser abschneidet als Biden: Im Gegensatz zum Präsidenten besiegt sie den Republikaner in einigen Umfragen sogar. Auch Newsom, Whitmer und Buttigieg sind in Umfragen zwar stärker als Biden, aber zumeist schwächer als Harris.

Eine Schwäche teilt sie mit Biden

Noch in den Vorwahlen 2020 hatte Harris sowohl ihre Bissigkeit als auch ihre rhetorische Beschlagenheit unter Beweis gestellt – auch und besonders gegen Biden. Doch wie ihr Präsident neigte Harris in den vergangenen Jahren immer wieder zu Fahrigkeiten und Aussetzern. Aktuell wird immer wieder eine Rede aus dem Mai 2023 geteilt, in der Harris den Zuhörern erklärte: "Ihr existiert im Kontext von allem, in dem ihr lebt und was vor euch kam." Das untermalte sie mit einem Spruch ihrer Mutter: "Denkt ihr, ihr seid einfach aus einem Kokosnuss-Baum gefallen?" Anschließend lacht Harris sekundenlang über ihren eigenen Witz.