Der republikanische Abgeordnete Mike Johnson zeigte sich empört über Bidens Rückzug. "Wenn Joe Biden nicht in der Lage ist, für das Präsidentenamt zu kandidieren, dann ist er auch nicht dazu geeignet, als Präsident zu dienen", sagte Johnson und forderte: "Er muss sofort zurücktreten." Ähnlich äußerte sich die viert-ranghöchste Republikanerin im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik aus New York : "Wenn Joe Biden nicht für eine Wiederwahl antreten kann, ist er unfähig und ungeeignet, als Präsident der Vereinigten Staaten zu dienen. Er muss sofort zurücktreten."

Trump zeigt sich empört

So liefen die Stunden vor der Kapitulation

Der republikanische Kandidat und Ex-Präsident Donald Trump zeigte sich empört über den Rückzug seines Konkurrenten. Auf seiner eigenen Plattform Truth Social fordert er sogar eine finanzielle Entschädigung. Sein Wahlkampfteam habe Zeit und Geld in "den Kampf gegen den betrügerischen Joe Biden" investiert. "Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen", schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Internet-Plattform Truth Social. Der 78-Jährige stellte eine Entschädigung der Republikaner für diesen "Betrug" an seiner Partei in den Raum.