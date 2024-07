Trump will TV-Duell verlegen

Innerhalb weniger Stunden teilte Trump gleich mehrere Beiträge, in denen er immer wieder gegen Biden schießt und ihm Vorwürfe macht. So schreibt Trump, dass Biden der "schlechteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten" sei.

Kein Wort zu Harris

Interessant ist an dieser Stelle, was Trump auslässt: seine mögliche Debattengegnerin. Mit Bidens Rückzug ist Vizepräsidentin Kamala Harris in den Fokus gerückt. Biden und viele weitere Demokraten sprachen sich für sie als neue Kandidatin aus. Doch Trump arbeitet sich weiter an Biden ab, erwähnt Harris nicht einmal.