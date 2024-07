ARD-Moderatorin begeistert in Bikini

Zahlreiche Änderungen So viele Namen hatte Trump-Vize J.D. Vance schon Von t-online Aktualisiert am 27.07.2024 - 19:20 Uhr Lesedauer: 2 Min. JD Vance ist Trumps "Running Mate": "Ich teilte einen Namen mit niemandem, der mir wirklich etwas bedeutete." (Quelle: Jeff DeanAP) Kopiert News folgen

J.D. Vance trug in seinem Leben bereits viele verschiedene Namen. Wie es dazu kam.

Sein voller Name ist James David Vance, besser bekannt ist er unter J.D. Vance. Doch in seinen 39 Jahren hat der Vizekandidat von Donald Trump für die US-Präsidentschaft sich bereits unter vielen verschiedenen Namen vorgestellt. Die ungewöhnliche Geschichte hinter dem Namen des Republikaners sorgt derzeit für Aufsehen in den USA.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde J.D. Vance ursprünglich als James Donald Bowman geboren. Sein leiblicher Vater hieß ebenfalls Donald Bowman. Seine Eltern trennten sich, und als Vance sechs Jahre alt war, heiratete seine Mutter erneut. Sein Stiefvater Robert Hamel adoptierte ihn, in diesem Zuge benannte Vance Mutter ihn in James David Hamel um. Die Initialien J.D. wurden beibehalten, der Junge wurde damals bereits so genannt.

"Ein paar zusätzliche peinliche Momente"

JD Vance selbst schrieb später in seinem Buch "Hillbilly Elegy", seine Mutter habe ihm gesagt, der Name David komme von einem Onkel. Das glaube er nicht. "Jeder alte D-Name hätte gereicht, solange es nicht Donald war".

Den Namen James David Hamel trug er mehr als 20 Jahre, unter diesem Namen ging er auch zur Armee und erwarb seinen ersten Universitätsabschluss. Jedoch störte ihn der Name, vor allem, nachdem seine Mutter sich von ihrem dritten Ehemann Hamel geschieden hatte.

"Ich teilte einen Namen mit niemandem, der mir wirklich etwas bedeutete (was mich ohnehin schon störte), und da Bob nicht mehr da war, würde die Erklärung, warum ich J.D. Hamel heiße, ein paar zusätzliche peinliche Momente erfordern", schreibt er in "Hillbilly Elegy". "Ja, der Nachname meines rechtlichen Vaters ist Hamel. Du hast ihn nicht kennengelernt, weil ich ihn nicht sehe. Nein, ich weiß nicht, warum ich ihn nicht sehe. Von all den Dingen, die ich an meiner Kindheit gehasst habe, ist nichts mit der Drehtür von Vaterfiguren zu vergleichen."

Letzte Änderung 2021

Vance entschied daher, seinen Nachnamen 2013 erneut zu ändern – hin zu Vance. Dies war der Name seiner Großmutter Bonnie Blanton Vance. "Im Laufe seiner turbulenten Kindheit zog Mamaw – oder Bonnie Blanton Vance – J.D. auf", sagte Vances Sprecherin Taylor Van Kirk der AP dazu. "Es fühlte sich nur richtig an, Vance als seinen Nachnamen zu nehmen."