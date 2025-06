"Sie sollten eine formelle Untersuchung seines Einwanderungsstatus einleiten, denn ich bin der festen Überzeugung, dass er ein illegaler Einwanderer ist und sofort aus dem Land abgeschoben werden sollte", forderte Bannon in der "New York Times".

War Musk illegal in den USA?

So ist Musk gebürtiger Südafrikaner und kam in den 1990er-Jahren mit einem Studierendenvisum in die USA. Er schrieb sich an der Universität in Stanford ein, belegte allerdings keine Kurse. Währenddessen gründete er 1995 mit seinem Bruder Kimbal das Unternehmen Zip2 – allerdings ohne Arbeitserlaubnis. Damit sei auch seine Aufenthaltsgrundlage erloschen, sagen Experten. Erst 1997 erhielt Musk eine Arbeitserlaubnis.