Nach Angaben von "Minval" enthält die Einsendung drei Tonaufnahmen, technische Daten sowie ein Schreiben, das angeblich von einem russischen Luftabwehroffizier namens Dmitri Sergejewitsch Paladitschuk unterzeichnet wurde. Darin wird dargestellt, dass Paladitschuk in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in der Nähe von Grozny im Dienst gewesen sei. Wörtlich heißt es: "Hauptmann Paladitschuk war vom 24. bis 25. Dezember nahe Grozny im Dienst. Am Tag des Vorfalls wurde seine Einheit um 5.40 Uhr in volle Gefechtsbereitschaft versetzt."