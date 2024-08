Nach Berichten der "Daily Mail" hatte Emhoff eine Beziehung zu einem Kindermädchen seiner Tochter, was zum Scheitern seiner ersten Ehe führte. Die Frau habe die Mädchen auch in einer Privatschule unterrichtet. Die Details dieser Beziehung waren offenbar intern dem Auswahlkomitee von US-Präsident Joe Biden bekannt, das Harris zur Vizepräsidentschaftskandidatin auswählte. Emhoff hat dem Bericht nach Harris lange vor ihrer Hochzeit über diese Angelegenheit informiert. Die Affäre endete Jahre, bevor Emhoff und Harris eine Beziehung eingingen.

Ex-Frau steht zu ihrem ehemaligen Ehemann und Harris

Kerstin Emhoff hatte sich in der Vergangenheit mehrfach positiv über Harris als Stiefmutter ihrer Kinder geäußert. Die erste Ehe von Emhoff endete im Jahr 2009. Fünf Jahre später heiratete er Harris. Heute nimmt er eine wichtige Beraterrolle für seine Frau ein. Schon bevor Biden aus dem Rennen ausschied, hatte Emhoff den Wahlkampf für Kamala Harris tatkräftig unterstützt. Das hat sich in den zwei Wochen seit Bidens Rückzug noch weiter verstärkt.

Fehltritte in der Ehe spielen in den USA in konservativen und christlichen Kreisen eine größere Rolle als in Europa. Der Republikaner Donald Trump wurde mehrmals geschieden und soll auch Affären gehabt haben. Schon der ehemalige Präsident Franklin D. Roosevelt musste in den 1920er-Jahren sich gegen Vorwürfe einer homosexuellen Beziehung wehren. Der Demokrat Bill Clinton musste sich wegen einer Affäre mit einer Praktikantin sogar einem Amtsenthebungsverfahren stellen.