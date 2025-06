Deutschland steht nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz angesichts von Besitzansprüchen des US-Präsidenten Donald Trump auf Grönland an der Seite Dänemarks. "Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen ist völkerrechtlich verankert und steht nicht zur Disposition", sagte Merz in Berlin nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. "Wir stehen in diesen Fragen eng an der Seite unserer dänischen Freunde und das wird auch so bleiben."