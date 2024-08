ABBA geht gegen Trump vor

Kein "Dancing Queen" bei den Trump-Reden – so will es die Kultband ABBA. Der Republikaner hatte offenbar auch Videos der Band für sich nutzen wollen.

Die schwedische Pop-Gruppe ABBA hat sich laut eines Berichts der schwedischen Tageszeitung "Svenska Dagebladet" gegen die unerlaubte Nutzung ihrer Musik bei Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump ausgesprochen. Dem Bericht zufolge waren einige bekannte ABBA-Hits, wie "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" und "Dancing Queen", bei dessen Auftritt am Dienstag im US-Bundesstaat Minnesota zu hören gewesen.