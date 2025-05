Zwölf Zivilisten – darunter zwei Kinder – wurden bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Lgow in der Region Kursk verletzt, sagte der amtierende Gouverneur der Region am Donnerstag. Bei dem "massiven" Angriff wurden demnach auch vier Fahrzeuge, zwei Häuser und ein Wohnhaus beschädigt.

ISW: Putin als gewieften Kriegsherren dastehen lassen

Experten zufolge könnte Putins Ankündigung auf eine neue russische Offensive hindeuten. Bei einem Treffen in der Rajon Gluschkowo, eines grenznahen Distrikts in der Oblast Kursk, fragte Putin den Verwaltungsvorsitzenden des Distrikts, Pawel Zolotarew, wie weit der Sicherheitskorridor denn idealerweise in ukrainisches Gebiet reichen sollte. Darauf soll Zolotarew entgegnet haben: "mindestens bis zur Stadt Sumy". So berichtete es die US-Denkfabrik ISW unter Berufung auf russische Quellen.