Nachdem es in Florida erneut ein versuchtes Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gab, kochen die Emotionen unter seinen Anhängern hoch. "Diese Rhetorik gegen Präsident Trump, dieses Narrativ, dass er der nächste Diktator sein wird, dass er der nächste Hitler ist, das muss aufhören. Genug ist genug", sagte der republikanische Abgeordnete Mike Waltz dem Sender Fox News am Sonntag.

Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, lobte dagegen das Durchhaltevermögen Trumps. Johnson hatte am Sonntag Trump nach dem Vorfall in Florida besucht. "Kein Führer in der amerikanischen Geschichte hat mehr Angriffe ertragen und ist dabei so stark und widerstandsfähig geblieben. Er ist nicht aufzuhalten", schreibt Johnson auf der Plattform X. Daneben veröffentlichte Johnson ein Foto mit seiner Frau und Trump. Der Ex-Präsident hatte in einer ersten Reaktion den Sicherheitskräften für ihre Unterstützung gedankt. Mehr dazu lesen Sie hier.