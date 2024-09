Ryan Routh soll in der vergangenen Woche versucht haben, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu töten. Seine Intentionen bestätigt der Mann jetzt offenbar in einem an "die Welt" adressierten Brief, den die zuständige Staatsanwaltschaft am Montag veröffentlichte.

"Es war ein Mordversuch, aber ich habe euch enttäuscht", heißt es in dem Brief, den der Verdächtige vor seiner Verhaftung an einen nicht näher genannten Kollegen übergeben haben soll. "Nun ist es an euch, den Job zu Ende zu bringen". Weiteren möglichen Attentätern macht Routh ein Angebot: "Ich biete demjenigen, der den Job zu Ende bringen kann, 150.000 US-Dollar", steht in dem Brief.