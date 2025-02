Trump droht Iran mit Vernichtung

Trump knüpft damit an seine bereits in seiner ersten Amtszeit praktizierte Politik des maximalen Drucks an. Seinem Vorgänger Joe Biden hatte Trump vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen den Iran vorzugehen, der im Verdacht steht, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms Nuklearwaffen entwickeln zu wollen.

Trump hatte in seiner ersten Amtszeit 2018 ein 2015 zwischen dem Iran und mehreren westlichen Staaten abgeschlossenes Atomabkommen einseitig gekündigt und wirtschaftliche Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Der Iran sah sich aufgrund dessen nicht mehr verpflichtet, das Abkommen einzuhalten. Bis dahin hatte sich die Regierung offen für Einschränkungen und Kontrollen der Atomanlagen gezeigt.

US-Zölle: Habeck telefoniert mit kanadischer Amtskollegin

9.30 Uhr: Vor dem Hintergrund des Zollstreits zwischen den USA und Kanada hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern mit seiner kanadischen Amtskollegin, Handelsministerin Mary Ng telefoniert. Nach Ministeriumsangaben ging es dabei um die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump gegen Kanada verhängten, nun vorläufig ausgesetzten Zöllen sowie die Abstimmung zur kanadischen G7-Präsidentschaft.

Kanada hat in diesem Jahr die Präsidentschaft übernommen. Das Gespräch sei konstruktiv und vertrauensvoll gewesen, so das Ministerium. Es habe insbesondere die Gemeinsamkeiten unterstrichen, dass Zollspiralen am Ende keine Gewinner hätten.

China weitet Exportkontrollen für kritische Mineralien aus

9.15 Uhr: China reagiert auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten zusätzlichen Zölle von zehn Prozent auf chinesische Waren und kündigt umfassende Exportbeschränkungen für fünf Metalle an, die in der Verteidigungsindustrie, der sauberen Energie und anderen Industrien verwendet werden. Die Kontrollen, die sofort in Kraft treten, umfassen die Metalle Wolfram, Tellur, Wismut, Indium und Molybdän sowie ihre verwandten Produkte.

Das Handelsministerium erklärt, die Kontrollen dienten der "Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen". China dominiert die Produktion beziehungsweise Raffination dieser Metalle, deren Anwendungsgebiete von Solarmodulen über die Atomforschung bis hin zu panzerbrechenden Granaten reichen.