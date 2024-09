Zahlung sei "ethisch fragwürdig"

Im neuesten Finanzbericht ihres Mannes war die Zahlung an Melania aufgetaucht, aber ohne eine Erklärung, wer das Geld überwiesen habe. Sollte das Geld nicht von der Organisation selbst stammen, könnte es sich um einen Verstoß gegen die Ethikregeln der Parteienfinanzierung handeln, so die Vorsitzende der Citizens for Responsibility and Ethics, einer Anti-Korruptions-Organisation in den USA.