Aktualisiert am 16.10.2024 - 09:44 Uhr

Aktualisiert am 16.10.2024 - 09:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Biden: "Was stimmt mit dem Typen nicht?"

US-Präsident Joe Biden hat sich nach einem skurrilen Auftritt von Donald Trump über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten lustig gemacht. "Er stand 30 Minuten lang auf der Bühne und tanzte", sagte Biden bei einer Veranstaltung in Philadelphia. "Ich meine es ernst. Was stimmt mit dem Typen nicht?" Biden nannte Trump außerdem einen "Verlierer" und legte sofort nach: "Er ist ein Verlierer bei allem, was er tut."