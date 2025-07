Kurz nach Telefonat von Trump und Putin 550 russische Angriffe auf die Ukraine in einer Nacht

Von dpa , afp , sic Aktualisiert am 04.07.2025

Feuerwehrleute löschen einen Brand in der ukrainischen Hauptstadt: Bei dem russischen Angriff auf Kiew gab es Verletzte. (Quelle: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa/dpa-bilder)

Kurz nach einem erneuten Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin greift Russland an. Stundenlang fliegen Drohnen und Raketen auf Kiew.

Bei den massiven russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat sich die Zahl der Verletzten nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko auf 23 erhöht. 14 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie Klitschko am Morgen in seinem Telegram-Kanal mitteilte. Nach Angaben des Zivilschutzes ist auch ein zehn Jahre altes Mädchen unter den Verletzten.

"Nach vorläufigen Informationen haben wir mehrere Brände im Stadtbezirk Solomjanka", schrieb Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram. Es handele sich bei allen Bränden um Wohnhäuser. Auch in anderen Stadtteilen seien durch Drohnen verursachte Schäden festgestellt worden. Flugabwehrfeuer war stundenlang im Stadtgebiet zu hören.

Ukraine: Nie zuvor so viele Drohnen eingesetzt

Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten seit Donnerstagabend 550 Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern im ganzen Land. Nach Angaben Kiews war es die schwerste derartige Attacke seit Kriegsbeginn im Februar 2022. In der Nacht zum Freitag sei die "größte Zahl" an Drohnen eingesetzt worden, "die der Feind jemals in einem einzelnen Angriff verwendet" habe, sagte Armeesprecher Juri Ignat am Freitag im ukrainischen Fernsehen.

Die Flugabwehr zerstörte demnach 478 Ziele. Es gebe Einschläge an acht Stellen. Zudem seien vielerorts Trümmer abgeschossener Drohnen eingeschlagen. Die Hauptstadt Kiew sei das Hauptziel der russischen Angriffe gewesen, hieß es. Zudem soll auch eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinschal (Dolch) eingesetzt worden sein.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg und drängt seine westlichen Verbündeten immer wieder zu einer Stärkung der Flugabwehr.

Vor dem Hintergrund eines Teilstopps US-amerikanischer Waffenlieferungen forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterdessen die EU zur Stärkung ihrer eigenen Rüstungsindustrie auf. "Wir müssen Europas eigene Verteidigungsindustrie aufbauen, damit Russland uns in keinem Bereich überlegen sein kann", sagte der Staatschef bei einem Besuch im dänischen Aarhus. Selenskyj setzt nach eigenen Angaben trotz des vorläufigen Lieferstopps weiter auf die Unterstützung der USA und sucht das Gespräch mit US-Präsident Donald Trump.

Opfer in Ukraine und Russland

Im ostukrainischen Gebiet Donezk waren zuvor am Donnerstag mindestens fünf Menschen durch russische Angriffe getötet worden. Weitere zwölf wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Zwei Männer seien dabei in der frontnahen Stadt Pokrowsk getötet worden, drei weitere in den Dörfern Bilyzke und Illiniwka.

Ebenfalls im Osten der Ukraine wurde im Gebiet Charkiw ein Ehepaar bei einem Drohnenangriff verletzt. Der 56 Jahre alte Mann und seine 51 Jahre alte Frau seien mit dem Auto im Bezirk Kupjansk unterwegs gewesen, als eine Drohne ihr Fahrzeug traf, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf die regionale Staatsanwaltschaft.

Im südrussischen Gebiet Rostow wurde unterdessen eine Seniorin bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Der Luftangriff sei zwar abgewehrt worden, es sei aber ein Mehrfamilienhaus im Dorf Dolotinka beschädigt worden, teilte Gouverneur Juri Sljusar bei Telegram mit. Die Frau sei von einer eingestürzten Bodenplatte getötet worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Selenskyj: Waffen und Russland-Sanktionen entscheidend