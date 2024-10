Aktualisiert am 23.10.2024 - 09:00 Uhr

Aktualisiert am 23.10.2024 - 09:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Obama rappt "Lose Yourself" – bringt Fans zum Ausrasten

Überraschung in Detroit

Unter tosendem Applaus hat US-Rapper Eminem an einer Wahlkampfveranstaltung in Detroit teilgenommen und dabei US-Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützt.

Der Musiker trat auf die Bühne, um Ex-Präsident Barack Obama vorzustellen und hob in seiner Rede hervor, wie wichtig es sei, seine Meinung zu äußern. "Ich denke, niemand möchte ein Amerika, in dem man Angst vor Vergeltung haben muss, wenn man seine Meinung sagt", sagte Eminem. "Ich glaube, dass Kamala Harris für eine Zukunft dieses Landes steht, in der diese und viele andere Freiheiten geschützt bleiben."