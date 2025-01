Wie also umgehen mit Merz' So-machen-wir's-oder-ihr-seid-raus-Bedingung? So klar wie bei seinen Warnungen ist Habeck hier in seiner Rede nicht. Er sagt nicht, was er auch sagen könnte, nämlich: Wenn ihr das wirklich nur genau so wollt bei der Migration, dann macht es ohne uns. "Dann können wir halt nicht regieren" – so, wie es Carsten Linnemann gesagt hatte, der CDU-Generalsekretär.

Dass Habeck das nicht tut, ist bemerkenswert. Denn es könnte für die Grünen den Vorteil haben, ihre zweifelnden Anhänger zu mobilisieren, die eine Regierung mit der Union verhindern wollen, mindestens eine mit dieser Union und diesem Friedrich Merz.

Doch statt sich selbst von Merz und der Union weiter abzugrenzen, macht Habeck in seiner Rede eher das Gegenteil: Er versucht, Merz die Umkehr leicht zu machen. Die neue Brandmauer, die Merz aus Habecks Sicht gerade zwischen den demokratischen Parteien aufbaut, die trägt er wieder ab.

Habeck fragt wohlwollend, ob das alles von Merz vielleicht nur "strategische Unachtsamkeit, impulsives Rausplappern von irgendetwas war". Habeck findet: "Das wäre schlecht, aber es ist wieder einzuholen. Das kann man korrigieren, keiner macht keine Fehler." Es klingt überraschend nachsichtig.

Die grüne Hoffnung

Warum Robert Habeck nicht einfach beides tut, also sagt, so regieren wir nicht mit, aber ihr könnt euch ja korrigieren, das ist nicht ganz klar. Vielleicht glaubt er, dass es seinem nach außen getragenen Selbstbild als großer Brückenbauer widersprechen würde.

In jedem Fall hofft Habeck, dass Merz am Ende doch nicht so weit gehen wird. Dass die Union vielleicht an Zustimmung in den Umfragen verliert und ins Nachdenken kommt. Dass die Merkel-Anhänger in der CDU doch noch laut werden und Merz widersprechen. Vor der Wahl oder auch danach.

Es passt zu dem, was Grüne auf den Fluren des Parteitags erzählen: dass angeblich viele Politiker der Union gerade sehr unglücklich sind mit Merz' großem Hammer. "Entweder ihr stimmt zu, oder ich stimme mit Rechtsradikalen", so beschreibt Habeck es in seiner Rede und sagt: "Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie."