Williams ist nach eigenen Angaben mit Epstein befreundet gewesen, als er sie zu Beginn des Jahres 1993 nach einem Spaziergang mit in den Trump Tower nahm. Trump habe sie begrüßt, an sich gezogen und angefangen, sie zu begrapschen. Sie sagt, er habe seine Hände "überall auf meine Brüste" sowie auf ihre Hüfte und ihr Gesäß gelegt. Williams sei zunächst erstarrt, weil sie verwirrt über das Geschehene gewesen sei.

"Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch"

Später habe Trump ihr noch eine Postkarte mit dem Bild seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida geschickt. Darauf schrieb er offenbar: "Stacey – Dein zweites Zuhause. In Liebe, Donald." Die Karte besitzt Williams noch immer. Zwei Freunde von Williams bestätigten dem "Guardian", dass Williams ihnen von den Vorwürfen erzählt habe.

Die heute 56-jährige Williams hatte bereits Teile ihrer Anschuldigung in sozialen Medien geteilt. Neue Details über die angebliche Begegnung veröffentlichte sie jedoch erst am Montag bei einem Telefonat, das von der Gruppe "Survivors for Kamala" organisiert wurde. Die Organisation unterstützt die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. An dem Zoom-Telefonat nahmen unter anderem die Schauspielerin Ashley Judd und die Juraprofessorin Anita Hill teil.