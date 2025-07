Donald Trump hat offenbar damit gedroht, die Hauptstädte Russlands und Chinas zu bombardieren. Geheime Audioaufnahmen einer Spendenveranstaltung im Rahmen seines Wahlkampfs zeigen, wie Trump in gewohnt lapidarer Art seinen Zuhörern davon erzählt, dass er sowohl Putin als auch Xi gedroht habe, ihre Länder anzugreifen, sollten sie sich zu Invasionen in der Ukraine oder im Falle Chinas zu einer Invasion Taiwans hinreißen lassen.

Die Inhalte der Aufnahmen werden unter anderem in dem neu erschienenen Buch "2024" von Josh Dawsey, Tyler Pager and Isaac Arnsdorf thematisiert, das beschreibt, wie Trump den Wiedereinzug ins Weiße Haus geschafft habe und wie die Demokraten seiner Darstellung nach die amerikanische Gesellschaft verloren hätten. Die Audiodateien liegen inzwischen auch dem US-Nachrichtensender "CNN" vor und sind im Internet abrufbar.

Trumps Moskau-Drohung

"Ich habe Putin gesagt: ‚Wenn ihr in die Ukraine einmarschiert, bombardiere ich Moskau in Grund und Boden. Ich sage euch, ich habe keine Wahl‘", sagte Trump laut der Audioaufnahme während einer Spendenaktion im Jahr 2024. "Und dann sagte [Putin] so etwas wie: "Ich glaube dir nicht." Aber er hat mir zu zehn Prozent geglaubt." Diese geringe Wahrscheinlichkeit, so Trump, habe gereicht, um wirksam abzuschrecken.