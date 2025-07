Spahn wirft Kritikern Falschdarstellungen vor

Spahn ging auf diese privaten Attacken nicht ein und sagte stattdessen, es gehe in der Enquetekommission darum, für die Zukunft zu lernen, denn: "Stand heute ist dieses Land nicht viel besser auf eine Pandemie vorbereitet, als es das vor fünf Jahren war." Zugleich kritisierte er Falschdarstellungen. So habe die Regierung damals sechs Milliarden Masken für sechs Milliarden Euro beschafft. "Die Zahlen, die Sie hier in den Raum stellen, haben nichts mit der Realität zu tun."

Am Ende wandte sich Spahn in dieser bemerkenswerten Passage während der Generaldebatte erneut an die Grünen. "Sie haben es medial geschafft, die Beschaffung in der Not zu Deals und Skandal zu framen", so der CDU-Politiker. "Sie können das als Erfolg feiern. Oder Sie können sich fragen, wem das am Ende nutzt", richtete er seine Kritik an die Grünen mit Blick auf die AfD und die lautstarken Rufe aus deren Reihen.