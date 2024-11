Jim Justice will raus aus der Gouverneursvilla von West Virginia: Ihn und seinen fast 30 Kilogramm schweren Hund zieht es in den Senat. Justice' Karriereweg ist allerdings voller Kontroversen.

Schulden, unbezahlte Gehälter, mehrere umstrittene Parteienwechsel: Die politische Karriere des Jim Justice ist gespickt mit Kontroversen. Im konservativen West Virginia wird ihn das auf seinem Weg in den Senat wohl nicht aufhalten. Umfragen sehen den Gouverneur mit rund 60 Prozent der Stimmen deutlich vor seinem demokratischen Widersacher Glenn Elliott.

Viel Mühe gegeben für seinen wohl deutlichen Sieg hat sich Justice nicht. Bereits in den republikanischen Vorwahlen, die er mit hohem Vorsprung für sich entscheiden konnte, prahlte Justice, er habe "nicht ein einziges Schild" aufstellen müssen: "Ich habe so gut wie keinen Wahlkampf gemacht."

Auch im Kampf um den Senatssitz selbst glänzte der 73-Jährige vorrangig mit Abwesenheit. Die eigentlich obligatorische Debatte mit seinem Herausforderer Elliott ließ er ausfallen – Justice erklärte, er sei als Gouverneur einfach sehr beschäftigt. Der Demokrat beklagte zuletzt, Justice' politische und wirtschaftliche Probleme kämen "aus irgendeinem Grund bei den meisten Wählern einfach nicht an".

Justice wollte nicht in die Gouverneursvilla ziehen

Elliotts Einschätzung scheint berechtigt zu sein, denn Jim Justice ist eine zwar erfolgreiche, aber auch kontroverse Figur. Er weigerte sich beispielsweise zu Beginn seiner Amtszeit nachhaltig, in der Gouverneursvilla in Charleston zu wohnen – stattdessen verbrachte er die meiste Zeit im Haus seiner Familie in Lewisburg, zwei Stunden von Charleston entfernt.

Dafür wurde Justice sogar verklagt. Der Fall ging vor das Oberste Gericht West Virginias. Dort verlor der Gouverneur zwar nicht, entschied sich letzten Endes aber doch, die Prozesskosten der Gegenseite zu tragen und nach Charleston zu ziehen – zumindest auf dem Papier.

Tatsächlich wurde Justice auch nach der juristischen Auseinandersetzung selten in Charleston gesehen. Noch dazu, so berichten es Insider aus West Virginia, sei der absente Gouverneur auch telefonisch oder per Mail kaum zu erreichen gewesen. Wichtige Abstimmungen in Justice' Sinn seien schwer zu organisieren, weil es oft keinen Kontakt zum Gouverneur gebe. So sei unklar, was er politisch eigentlich will.

Justice' Traditionshotel wurde beinahe zwangsversteigert

Was Justice tut, während er nicht in der Hauptstadt seines Bundesstaates weilt und auch nicht ans Telefon geht, ist nicht ganz klar. Kritiker (und auch einige Parteigenossen) vermuten, dass West Virginias Gouverneur sich in Lewisburg um die Geschäfte seiner Familie kümmert. Vor seiner Zeit in der Politik war Justice Geschäftsmann, seiner Familie gehört ein ganzes Wirtschaftsimperium.

Doch auch in der Wirtschaft ist die Figur Jim Justice nicht frei von Kontroversen: Ein traditionsreiches Luxushotel, das seiner Familie gehört, stand zeitweise kurz davor, auf Betreiben der US-Regierung zwangsversteigert zu werden. Justice sprach von Politisierung der Justiz, seine Mitarbeiter warfen ihm vor, dass er ihnen über eine Million Dollar an Gehältern und Versicherungsbeiträgen schulde. Mitte Oktober wurde die Versteigerung abgewendet. Nach Angaben der Familie sind die Schulden inzwischen beglichen.

Wie erfolgreich der Gouverneur als Geschäftsmann agiert, ist umstritten – denn er hat viel Geld verloren: Jim Justice, einst Milliardär, soll "nur noch" über ein Vermögen von rund 500 Millionen Dollar verfügen.

Justice wechselte mehrmals die Partei