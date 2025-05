Putin droht mit Ostsee-Gewalt

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin zeigt keine Bereitschaft, im Ukraine-Krieg ernsthaft zu verhandeln. Nun möchten die Europäer mit weiteren Sanktionen Putins Schattenflotte treffen. Russland reagiert mit militärischen Drohungen im Ostseeraum.

Kremlchef Wladimir Putin war in Moskau geblieben. Er schlug damit nicht nur persönliche Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus, sondern auch einen 30-tägigen Waffenstillstand. Die Botschaft dahinter: Russland ist aktuell nicht an einem Frieden interessiert – trotz zunehmenden Drucks aus den USA. Deswegen dämpfte auch US-Präsident Donald Trump im Flugzeug auf seiner Reise in den Mittleren Osten bereits am Donnerstag die Erwartungen: "Nichts wird passieren, bevor Putin und ich zusammenkommen." Moskau erklärte daraufhin, dass ein Treffen aktuell nicht geplant sei.

Doch wie geht es nun weiter?

Der diplomatische Stillstand bedeutet auch, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterläuft. Russland soll militärisch eine weitere Offensive planen. Es schießt weiterhin Raketen auf Wohngebiete und zivile Einrichtungen, wie zuletzt in der ukrainischen Stadt Sumy. Eines ist damit klar: Putins Zeitspiel der vergangenen Monate ist nun vollends demaskiert. Die anderen westlichen Unterstützer der Ukraine hoffen auf Einsicht bei Donald Trump – und auf mehr amerikanischen Druck auf Russland.

Dieser Druck soll kommende Woche kommen. Die Europäische Union wird wahrscheinlich am Dienstag weitere Sanktionen gegen Russland in Kraft setzen. Auch aus Washington könnten weitere Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht werden. Im Fokus steht auch Putins "Schattenflotte". Das russische Regime droht mit einer militärischen Auseinandersetzung, sollten westliche Staaten die russischen Tanker mit Gewalt bekämpfen. Die Sorge vor einer Eskalation im Ostseeraum wächst.

Neue Sanktionen gegen Russland in Planung

Die westlichen Verbündeten der Ukraine suchen aktuell vor allem nach einem gemeinsamen Kurs. Einig waren sich die Außenministerinnen und Außenminister am Donnerstag in der Türkei darin, dass die Europäer und die USA gemeinsam deutlich mehr Schlagkraft mit Blick auf weitere Russlandsanktionen entwickeln können. Deshalb wolle man zunächst einmal die Gespräche in Istanbul abwarten und dann bestenfalls kommende Woche gemeinsam reagieren, erfuhr t-online von westlichen Diplomaten.

Die Bundesregierung setzt ihre Hoffnung besonders auf den US-Senat. Dieser spricht sich mit einer Initiative des republikanischen Senators Lindsey Graham für ein weiteres US-Sanktionspaket aus. Graham war am Donnerstag im türkischen Urlaubsort Belek zu Gesprächen vor Ort. Er steigerte zusammen mit US-Außenminister Marco Rubio die Zuversicht bei den Europäern, dass Trumps Regierung zeitnah den Druck auf Russland erhöhen würde.

Dabei machen sich die Nato-Verbündeten jedoch keine Illusionen: Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass Putin durch die Sanktionen zu ernsthaften Verhandlungen bewegt werden kann. Vielmehr geht es darum, dass sein Krieg für Russland immer teurer wird.

Auch deshalb will der Westen noch einmal mehr die russische Schattenflotte ins Visier nehmen, mit der Russland seine Rohstoffe über die Weltmeere schickt und mit der Putin westliche Sanktionen umgeht. Ebendiese Rohstoffverkäufe sind ein zentrales Rückgrat für die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine.

Russland verkauft Öl mit rostigen Tankern