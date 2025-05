Demnach sind die Ziele der AfD klar: Sie attackiert die Demokratie, propagiert einen rassistischen Volksbegriff, würdigt Deutsche mit Migrationshintergrund herab und will diese diskriminieren. Sie agitiert fremdenfeindlich und verletzt die Menschenwürde von Muslimen. Extremistische Vereine unterstützt sie mit Geld. Am Ende kommen die Verfassungsschützer zur Einschätzung: Nicht nur einzelne Landesverbände, sondern die gesamte AfD sei "gesichert rechtsextremistisch".

Die AfD hat Klage dagegen eingereicht; wann die Entscheidung in dem Eilverfahren getroffen wird, ist noch unklar. Eines aber steht fest: Da das vertrauliche Gutachten öffentlich geworden ist, kann sich nun jeder ein Bild von der Einschätzung des Verfassungsschutzes machen. Trotzdem hat die AfD so viele Anhänger wie nie zuvor. Je nach Umfrage liegt sie in der Gunst der Wahlbevölkerung knapp hinter der Union oder sogar gleichauf.

Warum wählen Menschen die AfD und warum stören sie sich nicht an deren radikalem Kurs? In diesen Tagen wird viel über die AfD gesprochen, aber wenig mit Anhängern der Partei. In einer Demokratie sollte man aber im Gespräch bleiben, man sollte einander zuhören und Meinungen austauschen. Natürlich sind nicht alle AfD-Anhänger Extremisten. Was also treibt sie an?