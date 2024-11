Während in den USA der Wahlkampf in den Schlussspurt eintritt, tauchen in mehreren US-Großstädten Statuen auf, die Donald Trump verhöhnen. Sowohl in Portland im Bundesstaat Oregon als auch in Philadelphia in Pennsylvania bauten Unbekannte eine Statue des ehemaligen Präsidenten mit dem Titel "In Honor of a Lifetime of Sexual Assault" (Zu Ehren eines Lebens voller sexueller Übergriffe) auf.