"Völkisch" contra "Cancel Culture": Der politische Kulturkampf war am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" im vollen Gange. Ausgetragen wurde er vom neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und dem Grünen-Parteichef Felix Banaszak. Letzterer hatte gravierende Zweifel an der Gesinnung des konservativen Publizisten geäußert. Weimers Ansichten etwa zu Familie und dem Staat gehe "durchaus auch über das Konservative hinaus" und verharmlose Ansichten von Rechtsaußen.

"Das nenne ich eine Form von Cancel Culture", wehrte sich Weimer bei "Lanz" und bezichtigte Banaszak, ihn "mundtot" machen und stigmatisieren zu wollen. Er stehe fest in der politischen Mitte und habe sich in dem Gastbeitrag genau mit der Frage beschäftigt, wie der rechte Spuk bekämpft werden könnte.

Lanz nahm Weimer gegen Angriffe Banaszaks in Schutz, zeigte aber Verständnis für Kritik für den Publizisten – und hatte ein umstrittenes Zitat aus dessen 2018 erschienenen Buch "Das konservative Manifest" parat. Darin hatte Weimar auf Spengler verwiesen: "Während Generationen um Generationen in einer Jahrtausende währenden Selbstverständlichkeit die Fortdauer der eigenen Familie, des eigenen Blutes, der Sippe, des Stammes, der Nation, der Kultur, der Zivilisation als einen heiligen Moment des Lebens begriffen haben, so bricht dieses Bewusstsein in Scherben." Während Banaszak darin Weimers eigenes Familienbild sah, beteuerte der Autor, er habe damit lediglich die Weltsicht vor 100 Jahren wiedergegeben.