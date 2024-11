Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat nach eigener Aussage vor rund anderthalb Jahren einen Angriff durch einen "Dämon" erlitten. Ein unbekanntes Wesen habe ihn im Schlaf verwundet und blutend zurückgelassen. Carlson berichtet von der Begegnung in einer Vorschau für die Dokumentation "Christianities?". Er habe "direkt" erfahren, was das Böse sei, sagte er im Interview mit dem Filmemacher John Heers.

Carlson schilderte, dass er in seiner Wohnung, in der er mit seiner Frau und vier Hunden schlief, von einer unsichtbaren Wesen "physisch zerkratzt" worden sei. "Ich war völlig verwirrt, wachte auf und konnte nicht atmen. Ich dachte, ich würde ersticken." Später habe er im Badezimmer vier blutende Kratzspuren unter seinen Armen und an der Schulter entdeckt. Diese Narben trage er bis heute, so Carlson. Er sagte: "Es fühlte sich an, als hätte mich etwas Unsichtbares mit Krallen verletzt."