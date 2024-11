Aktualisiert am 05.11.2024 - 07:23 Uhr

Aktualisiert am 05.11.2024 - 07:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump hat bei seinem letzten Wahlkampfauftritt im wichtigen Swing State Pennsylvania über blutige Käfigkämpfe gegen Migranten fantasiert. Seinem Publikum in Pittsburgh sagte Trump, dass die US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC eine Liga gründen sollte, in der sich professionelle Kämpfer mit Migranten prügeln.

Diese Kopfgeburten des Ex-Präsidenten sind nicht neu. Trump hatte die Idee von Käfigkämpfen mit Migranten schon vor einigen Monaten geäußert. Angelehnt ist sie an die Gladiatorenkämpfe im alten Rom , wo Sklaven gezwungen wurden, gegeneinander oder gegen wilde Tiere zu kämpfen. Meist starben die Beteiligten dabei.

"Am Ende möchte ich, dass die Migranten gegen die Champions antreten. Und ich denke, die Migranten könnten tatsächlich gewinnen – so fies sind einige dieser Typen", sagte Trump nun in Pennsylvania.